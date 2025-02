Sololaroma.it - Monza-Lecce Streaming Gratis: lo scontro salvezza di Serie A in Diretta Live

La 25° giornata diA prosegue senza alcun tipo di sosta. Questo turno di campionato entrerà nel vivo oggi 16 febbraio, con tutti i posticipi che saranno cruciali per le parti più importanti della classifica. Attenzione, nello specifico, alla gara in programma alle 15:00, che dirà tanto sulla lotta per non retrocedere. Stiamo parlando della sfida tra, pronte ad affrontarsi alle 15:00 allo stadio Brianteo. Una partita estremamente delicata, tra due squadre che stanno vivendo momenti di forma diametralmente opposti.L’andamento diReduce dalla sconfitta per 5-1 con la Lazio, ilvuole rialzarsi e dar prova di poter ancora rimanere nel campionato nostrano. I biancorossi hanno deciso di esonerare Salvatore Bocchetti e di riportare sulla loro panchina Alessandro Nesta.