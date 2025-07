Terremoto Campi Flegrei Musumeci | Stanziati 10 milioni per il crollo del costone Non vogliamo spostare le persone bisogna convivere

Il territorio dei Campi Flegrei si trova nuovamente sotto i riflettori dopo l’ultimo terremoto che ha scosso Bacoli. Il ministro Musumeci ha annunciato uno stanziamento di 10 milioni di euro per il crollo del costone, evidenziando l’importanza di convivere con la natura senza spostare le comunità. Una decisione che suscita discussioni e riflessioni sulla gestione del rischio in questa affascinante ma insidiosa area vulcanica.

Il ministro per la Protezione civile e la Politiche del mare Nello Musumeci, in merito alla forte scossa avvenuta a Bacoli, ha dichiarato: «Ho sentito oggi il prefetto di Napoli ed i. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Terremoto Campi Flegrei, Musumeci: «Stanziati 10 milioni per il crollo del costone. Non vogliamo spostare le persone, bisogna convivere»

