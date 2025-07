Benevento Floro Flores nuovo tecnico della Primavera | primo contratto per tre canterani

Benevento abbraccia il nuovo capitolo con Antonio Floro Flores, che diventa ufficialmente il tecnico della Primavera giallorossa. Promosso dall’Under 17, dove ha guidato i giovani talenti a un passo dallo scudetto di Serie C, Floro Flores porta entusiasmo e competenza. La sua missione? sviluppare i futuri campioni e dare spazio ai giovani canterani, tra cui tre promesse di valore. È il momento di sognare in grande, perché il futuro del Benevento si costruisce oggi.

Tempo di lettura: < 1 minuto È Antonio Floro Flores il nuovo tecnico della formazione Primavera del Benevento. A renderlo noto la società giallorossa che ha ufficializzato la sua promozione dall’Under17, squadra portata nello scorso torneo ad un passo dallo scudetto di serie C. Floro Flores prende il posto del non confermato Gennaro Iezzo e in questo modo l’ex attaccante del Genoa potrà proseguire l’ottimo lavoro con il gruppo dell’Under 17 che sarà in larghissima parte promosso in Primavera.  “Il Benevento Calcio si legge nella nota – comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Primavera a mister Antonio Floro Flores. 🔗 Leggi su Anteprima24.it