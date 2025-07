Superman | primo sguardo alla Sala della Giustizia in un nuovo promo

Il mondo di Superman si apre a nuove frontiere con il primo sguardo alla Sala della Giustizia nel nuovo promo, anticipando l’attesa per il cinecomic di James Gunn in uscita il 9 luglio. Questo luogo iconico del fumetto DC rivela un pezzo cruciale del nostro eroe e del suo universo, alimentando l’entusiasmo dei fan. Preparatevi a scoprire come la mitica Hall of Justice prenderà vita sul grande schermo, un’avventura imperdibile che cambierà il modo di vedere Superman.

Conto alla rovescia per l'uscita nei cinema del 9 luglio per il cinecomic di James Gunn che rivela uno dei luoghi chiave del fumetto DC, la mitica Hall of Justice. La presenza della Sala della Giustizia in Superman di James Gunn non è mai stata un segreto vero e proprio. Quando la lavorazione nelle location di Cleveland e Cincinnati si è conclusa a febbraio 2024, erano già iniziate le speculazioni sulla possibile inclusione del quartier generale della Justice League nel film in preparazione. Ma ci ha pensato un promo della Toyota a tema Uomo d'Acciaio a svelare la mitica Hall of Justice. A Cincinnati, Superman è stato girato presso la stazione ferroviaria Union Terminal, che ispirò i fumettisti Al Gmuer e Joe Barbera, i quali crearono la Sala della Giustizia . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Superman: primo sguardo alla Sala della Giustizia in un nuovo promo

In questa notizia si parla di: superman - sala - giustizia - promo

SUPERMAN illumina il cielo di Roma: il 3 luglio uno speciale drone show per celebrare il ritorno in sala - illuminerà il cielo capitolino, creando uno spettacolo mozzafiato che celebra l’attesissima uscita di Superman.

Superman: primo sguardo alla Sala della Giustizia in un nuovo promo; La sala della giustizia nel nuovo film di superman diretto da james gunn svelata da un promo toyota; Superman: La Nuova Giustizia Svelata nel Promo di James Gunn e Toyota.

Superman: primo sguardo alla Sala della Giustizia in un nuovo promo - Conto alla rovescia per l'uscita nei cinema del 9 luglio per il cinecomic di James Gunn che rivela uno dei luoghi chiave del fumetto DC, la mitica Hall of Justice. Segnala movieplayer.it

La sala della giustizia di superman: dettagli e curiosità sul nuovo film di james gunn - Le riprese di "Superman" di James Gunn si sono concluse a febbraio 2024 a Cleveland e Cincinnati, con un cast che include David Corenswet, Rachel Brosnahan e Nicholas Hoult. Da ecodelcinema.com