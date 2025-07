L’uscita di Merkel contro la linea dura del governo della sua Cdu sui migranti | Non si respinge chi chiede asilo

L’ex cancelliera Angela Merkel si distingue ancora una volta per la sua posizione chiara e decisa, contrapponendosi alla linea dura del suo partito e ribadendo l’importanza di un approccio più umanitario nei confronti dei richiedenti asilo. La sua voce, storicamente ascoltata e rispettata, assume un peso crescente nel dibattito europeo sulla gestione dell’immigrazione, invitando a riflettere su un equilibrio tra sicurezza e solidarietà. Assume più peso...

"Se qualcuno chiede 'asilo' alla frontiera tedesca, prima deve ottenere l'apertura di una procedura, magari anche direttamente alla frontiera, ma una procedura ". A parlare così, in Germania, è l'ex cancelliera Angela Merkel, per 16 anni a capo del governo, che ha rappresentato una guida stabile per il suo Paese (tanto che tra i suoi elettori a un certo punto girò il soprannome di Mutti, mamma) ma anche per il resto d'Europa. Assume più peso specifico quella frase se letta, come effettivamente suona, in contrasto con la linea dell'attuale cancelliere tedesco Friedrich Merz, che appartiene allo stesso partito – Cdu, cristianodemocratici – sebbene sia stato a lungo suo "rivale" interno.