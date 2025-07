Si induce l' asfissia e muore a soli 12 anni | cos' è e come funziona la blackout challenge

La Blackout Challenge, una pericolosa sfida sui social, induce l’asfissia e può portare a tragedie come la morte di un bambino di soli 12 anni. Questa pratica rischiosa sta preoccupando genitori e autorità, che si stanno mobilitando per contrastarla. Ma come funziona questa sfida e perché si diffonde così rapidamente tra i giovani? È fondamentale conoscere i rischi per proteggere i nostri figli.

