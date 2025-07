steven spielberg svela la sua reazione dopo aver rivisto lo squalo 50 anni dopo

Dopo cinquant’anni, Steven Spielberg rivela la sua emozione nel rivivere “Lo Squalo”, il film che ha rivoluzionato il cinema horror. Presente all’inaugurazione del nuovo Steven Spielberg Theater della Universal, il regista ha condiviso come il tempo abbia trasformato la sua percezione, permettendogli di apprezzare finalmente la sua opera senza ansia o trauma. Un viaggio nel passato che conferma l’importanza di questo capolavoro nella storia del cinema.

Il regista ha presenziato all'inaugurazione del nuovo Steven Spielberg Theater della Universal e ha parlato del grande suo primo grande successo Cinque decenni dopo l'ansia e il trauma affrontati durante le riprese de Lo Squalo, il suo regista Steven Spielberg può finalmente godersi il film come tale. Dopo essere stato premiato alla cerimonia di inaugurazione del nuovo Steven Spielberg Theater della Universal, Pete Hammond di Deadline ha parlato con il regista del suo iconico corpus di opere e se Spielberg sia mai tornato a guardare alcuni di quei film con calma. In risposta, Spielberg ha ammesso di essersi recentemente seduto a guardare Lo Squalo in occasione del suo 50esimo anniversario, offrendo una nuova prospettiva sul film horror che ha cambiato la . 🔗 Leggi su Movieplayer.it