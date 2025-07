Giustizia è fatta Teresa Cilia denunciata dalla potente di Uomini e Donne è finita

Dopo anni di attesa e silenzio, Teresa Cilia rompe gli indugi con un messaggio che fa tremare le acque del gossip: “Giustizia fatta”. L’ex tronista di Uomini e Donne, al centro di un procedimento giudiziario avviato nel 2019, annuncia ufficialmente la sua assoluzione, restituendole serenità e lasciando tutti a chiedersi cosa si nasconda dietro questa vicenda. La sua storia, ora, si arricchisce di un nuovo capitolo, e il pubblico si domanda quali altre sorprese riservi il futuro.

Dopo sei lunghi anni di silenzio giudiziario, l’ex tronista di Uomini e Donne torna a far parlare di sé e lo fa con una storia su Instagram che ha subito acceso la curiosità dei fan e dei media. Ha annunciato con parole nette: “Giustizia fatta”. Con queste poche righe ha comunicato di essere stata assolta nel procedimento giudiziario avviato contro di lei nel 2019 da Raffaella Mennoia, storica autrice dei format Fascino. Era infatti l’agosto del 2019 quando le tensioni tra le due si trasformarono da semplici schermaglie social a un vero e proprio caso giudiziario. Il tutto nacque da un aspro botta e risposta che vide Teresa Cilia prendere le parti di Mario Serpa, altro ex volto del dating show di Canale 5, entrato in contrasto con la Mennoia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it