Bruce Springsteen a San Siro | L’America che ho cantato per 50 anni è ora nelle mani di un presidente corrotto Ma ho speranza sosteniamo la democrazia

Bruce Springsteen ritorna a Milano con un concerto che unisce passione e politica, un evento imperdibile per i fan di tutte le età. Dopo 50 anni di musica e proteste, il Boss ci ricorda che, nonostante le sfide, la speranza e la democrazia possono ancora vincere. Un’occasione per ascoltare l’anima forte dell’America e credere nel suo futuro. Sosteniamo insieme un mondo migliore, perché il rock e la solidarietà sono la nostra forza.

Il Boss torna a Milano per un grande concerto molto politico, ma anche molto rock: «Nonostante i suoi difetti, l'America è un Paese incredibile con persone incredibili. Sopravviveremo a questo momento». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Bruce Springsteen a San Siro: «L’America che ho cantato per 50 anni è ora nelle mani di un presidente corrotto. Ma ho speranza, sosteniamo la democrazia»

“L’America è nelle mani di un’amministrazione corrotta, incompetente e traditrice. Sopravviveremo, preghiamo”: Bruce Springsteen tuona contro Trump - Bruce Springsteen, iconico cantautore, ha portato il suo tour "Land of Hope and Dreams" in Europa, esibendosi a Manchester il 14 maggio.

