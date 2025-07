Elio | il film Pixar riscritto e rimontato per cancellare la natura queer del protagonista?

Elio, il nuovo film Pixar, ha suscitato molte polemiche per aver subito una riscrittura e un rimontaggio che hanno eliminato elementi queer del protagonista, riducendo così la profondità della storia. Secondo i creativi interni, questa scelta ha portato a un aumento dei costi e a una narrazione svuotata di significato. Il risultato? Un debutto disastroso che potrebbe segnare un punto di svolta nella politica creativa della casa di animazione, lasciando il pubblico e gli addetti ai lavori perplessi e delusi.

I creativi della Pixar che hanno visto la precedente versione del lungometraggio animato spiegano come i temi al centro della storia siano stato cancellati svuotandolo di contenuto e facendo lievitare il budget. Il caos nello sviluppo della nuova produzione Pixar Elio, anticipato da rumor diffusi settimane fa da World of Reel. La cattiva accoglienza riservata al lungometraggio, che ha segnato il peggior debutto nella storia della Pixar, potrebbe essere dovuto dia cambiamenti introdotti in corso d'opera per cancellare la natura queer del protagonista. Sarebbero gli stessi creativi dello studio ad aver rivelato all'Hollywood Reporter i cambiamenti tra la prima versione, che aveva entusiasmato i pochi fortunati spettatori, e quella definitiva, stravolta, rimontata e svuotata di contenuto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it