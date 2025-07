Discovery Channel debutta in chiaro sul digitale terrestre dal prossimo autunno

Discovery Channel debutta in chiaro sul digitale terrestre italiano, portando le sue incredibili avventure e scoperte direttamente nelle case di milioni di telespettatori. Dopo quarant’anni di successi nel mondo, il canale, simbolo di esplorazione e curiosità , si apre a un pubblico ancora più vasto, regalando emozioni e conoscenza senza barriere. Un’opportunità unica per vivere il mondo con occhi nuovi e scoprire ciò che ci circonda, rendendo ogni giorno un’avventura...

Discovery Channel, il canale bandiera del gruppo Warner Bros. Discovery, lanciato quaranta anni fa negli Stati Uniti dal visionario fondatore John Hendricks (il 17 giugno 1985) e che ha dato vita ad un solido filone di brand televisivi di successo, annuncia una storica novità : a partire dal prossimo autunno in Italia sarà disponibile sul digitale terrestre in chiaro, quindi visibile. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Discovery Channel debutta in chiaro sul digitale terrestre dal prossimo autunno

In questa notizia si parla di: discovery - channel - chiaro - digitale

E' ROTTURA Dal prossimo 1° luglio, Eurosport e altri canali Warner Bros. Discovery usciranno dall’offerta Sky Italia, dopo che le trattative per il rinnovo si sono arenate la notizia... https://sportando.basketball/discovery-sky-rottura-vicina-eurosport-fuori-dalla-pa Vai su Facebook

Discovery Channel debutta in chiaro sul digitale terrestre dal prossimo autunno; Sinner-Alcaraz in TV in chiaro, la finale del Roland Garros sarà visibile gratis: su che canale; Sinner-Alcaraz in TV in chiaro? La finale del Roland Garros è visibile gratis: ecco su quale canale.

Discovery Channel debutta in chiaro sul digitale terrestre dal prossimo autunno - Discovery Channel, il canale bandiera del gruppo Warner Bros. Segnala digital-news.it

Discovery: Real Time da oggi in chiaro anche sul digitale terrestre - Discovery Networks, divisione di Discovery Communications, media company leader mondiale per contenuti non fiction, debutta in Italia sul Digitale terrestre free con Real Time, il canale dedicato ... Si legge su digital-news.it