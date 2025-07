La moda corre sui binari dell' alta velocità e mette in palio 10 inviti alle sfilate

Preparati a vivere un’esperienza da favola: la moda corre sui binari dell’alta velocità con il Frecciarossa più glamour di sempre, dedicato alla Milano Fashion Week. Un viaggio tra stile e innovazione che premia i più fortunati con 10 inviti esclusivi alle sfilate di settembre. Non perdere l’opportunità di salire a bordo e scoprire il fascino del Made in Italy in un viaggio indimenticabile verso il mondo della moda.

Sui binari italiani arriva il Frecciarossa più glam di tutti, caratterizzato da una livrea dedicata alla Milano Fashion Week, per celebrare il Made in Italy. Pronti a salire a bordo? I più fortunati potrebbero aggiudicarsi un invito esclusivo a una sfilata il prossimo settembre. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - La moda corre sui binari dell'alta velocità (e mette in palio 10 inviti alle sfilate)

