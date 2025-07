a punto radio arriva la banda leon

Preparati a immergerti nel sound coinvolgente della Banda Leon! Domani alle 14, su Punto Radio Cascina, Luca Doni e Alex Galli ti guideranno nel cuore di “Cartoline Digitali”, intervistando il gruppo capitanato da Philippe Leon e presentando il loro nuovo singolo “Una Medicina”. Non perdere questa occasione di scoprire le novità musicali più interessanti: resta sintonizzato e segui la diretta anche su Facebook!

Pisa, 1 luglio 2025 - Nuovo appuntamento domani alle 14 sulle frequenze di Punto Radio Cascina con Luca Doni e Alex Galli e il programma Cartoline Digitali, che questa settimana propone l'intervista alla Banda Leon, capitanata da Philippe Leon, con il nuovo singolo "Una medicina". La trasmissione può essere seguita anche su diretta Fb. Intanto, è già disponibile in radio e sulle piattaforme digitali “Una medicina”, il nuovo singolo di Banda Leon, distribuito da L’n’R ProductionsUniversal Music. Un brano che si distingue per il suo potere evocativo: un invito a immergersi in un viaggio emotivo e fisico dove l’amore è la cura assoluta. 🔗 Leggi su Lanazione.it