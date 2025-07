Stangata del pm su Ciro Grillo e gli amici | quanto ha chiesto di condanna

Una richiesta di condanna severa scuote il processo a Ciro Grillo e ai suoi amici: nove anni di carcere sono stati chiesti dal Procuratore di Tempio Pausania, Gregorio Capasso, per presunti atti di violenza sessuale di gruppo. L’udienza si è conclusa con una stretta decisa, lasciando aperta una pagina cruciale nella ricerca della verità . La vicenda, che ha suscitato scalpore, si complica ulteriormente con ogni dettaglio emerso in aula.

Nove anni di carcere sono stati chiesti, alla fine della requisitoria, dal Procuratore di Tempio Pausania, Gregorio Capasso, per Ciro Grillo e i suoi tre suoi amici genovesi, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia, accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa italo-norvegese. Il presunto stupro sarebbe avvenuto nella notte tra il 16 e il 17 luglio 2019 a Porto Cervo, nel residence di proprietà di Ciro Grillo. Il procuratore ha chiesto al concessione delle attenuanti generiche per i quattro imputati. Oggi nessuno dei quattro è presente in aula. "Parliamo di sei ragazzi che allora avevano 19 anni. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Stangata del pm su Ciro Grillo e gli amici: quanto ha chiesto di condanna

