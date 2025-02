Ilgiorno.it - L’evoluzione di via Watt : "Ex rione industriale oggi zona dei creativi"

Leggi su Ilgiorno.it

Agenzie di moda, spazi di coworking, studi fotografici e showroom: viaè una strada in perenne evoluzione, divenuta negli ultimi anni vero e proprio distretto dei "". E pensare che quest’area a sud del Naviglio Grande, inSan Cristoforo, un tempo era un enorme: qui sorgeva il complesso della Richard-Ginori, famosa azienda di porcellana,riconvertito in spazio polifunzionale con decine di uffici e sale espositive. "A quei tempi viaera disabitata, al di là degli operai che lavoravano nelle fabbriche - ricorda Marco Colombo, che abita vicino - Nel tempo hanno edificato nuovi palazzi residenziali e negli ultimi anni hanno demolito o ristrutturato i capannoni industriali, convertendoli ad altri usi". E ancora, nei dintorni, sono in costruzione nuovi complessi abitativi: "In questasi stanno trasferendo tante famiglie con bambini - racconta Alessandro Infante, l’edicolante della via - E l’hotel ha portato un tocco internazionale al quartiere.