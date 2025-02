Quotidiano.net - Canone Rai, come funziona la disdetta in caso di decesso

Roma, 16 febbraio 2025 – Quando una persona cara viene a mancare, oltre al dolore della perdita, bisogna purtroppo affrontare alcune questioni burocratiche, tra cui ladelRai. Vediamo insieme di cosa si tratta eprocedere per interrompere il pagamento della tassa per la televisione di Stato. Cos’è ilRai e quando è obbligatorio pagarlo IlRai è un’imposta dovuta dai contribuenti che possiedono un televisore o un dispositivo con sintonizzatore in grado di ricevere i programmi messi in onda dalla Rai, la TV di Stato italiana. È importante chiarire che non basta non guardare i canali Rai o non accendere mai la TV per essere esentati dal pagamento dell’imposta, in quanto questa può essere intesauna vera e propria tassa per il possesso di un televisore.