Inter-news.it - Bisseck, necessaria moderazione nei giudizi! All’Inter un percorso regolare

Leggi su Inter-news.it

Yannsta trovando meno spazio, nell’ultimo periodo, rispetto a quanto avvenuto nella prima parte della stagione. Ciò non deve però influire suiespressi nei suoi riguardi.IL PUNTO – Yannè stato uno dei calciatori più positivi della prima parte di stagione dell’Inter. La sua crescita nell’applicazione mentale per tutto l’arco della partita, unita a una duttilità molto utile al tecnico Simone Inzaghi per sopperire alle varie defezioni verificatesi nel corso dell’annata, ne ha determinato una rinnovata importanza nello scacchiere dell’allenatore piacentino. Ora, con il ritorno di Benjamin Pavard a una condizione psicofisica ottimale, il tedesco ha però visto ridursi il suo spazio nella compagine nerazzurra.-Inter e il metro da adottare neiLA– In questo contesto, è opportuno evitare di farsi trascinare indistanti dalla corretta osservazione della realtà.