Tony Effe a Sanremo | Mi hanno fatto togliere la collana prima di salire sul palco sono arrabbiatissimo

Dopo la sua performance di giovedì 13 febbraio suldell’Ariston,ha mostrato tutto il suo malumore ai microfoni di Rai Radio 2. Il motivo? «Miladisul», ha raccontato il rapper ai conduttori Ema Stokholma e Gino Castaldo. Visibilmente infastidito, ha aggiunto: «Eh, perché? Chiedilo a loro. Sto incazzato nero. Mo’ adesso so’ cazzi.».L’artista, che si è presentato con una giacca di pelle nera sopra il petto nudo e tatuaggi in vista (dopo averli coperti nella serata precedente), aveva pianificato di indossare una grossa catena d’oro come parte del suo outfit. Subito dopo la performance, però, ha rimesso ladurante l’intervista su Rai Radio 2, simbolo imprescindibile del suo stile. «Non puoi levare le collane a, è come se togliessi l’abbronzatura a Carlo, capisci? Non è più Carlo», ha spiegato scherzando, ma con evidente irritazione.