Quotidiano.net - Olimpia Tarzia: "Il fine vita non è un diritto, serve tutela del diritto alla vita"

"Io credo innanzitutto che rispetto a un tema che, come questo, coinvolge ladelle persone, bisogna avvicinarsi in punta di piedi". "Una legge nazionale non, c'è certamente da declinare determinate indicazioni che già sono arrivate dConsulta, ma già si sta lavorando in Commissione giustizia al Senato. È un tema che coinvolge vari aspetti da un punto di vista etico, da un punto di vista giuridico, sociale, sanitario, amministrativo e politico". Così, responsabile nazionale del dipartimento Bioetica e Diritti Umani di Forza Italia, parla delsu Radio Cusano Campus. "Sul piano giuridico - continua- in Toscana si è interpretato ciò che ha detto la Consulta come una morire, che però non esiste: la Consulta non ha mai parlato di questo. Sia la sentenza 242 del 2019 che la 135 del 2024 escludono chiaramente che si possa arrivare a una sorta dimorte, anzi ribadiscono che tutto il nostro ordinamentoe riconosce ilcome primofondamentale.