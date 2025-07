Ventimiglia bambino di 5 anni disperso | ricerche in corso

Una tragica preoccupazione scuote Ventimiglia: un bambino di cinque anni, scomparso da ieri sera, continua a essere cercato senza sosta. La piccola vittima si trovava con la famiglia in un camping di Latte, ma le sue tracce si sono improvvisamente perse. Le forze di soccorso sono già al lavoro per ritrovarlo, sperando in un lieto fine. La comunità resta con il fiato sospeso, unendo le proprie energie nella speranza di riabbracciare il piccolo.

Un bambino di cinque anni risulta disperso da ieri sera, dopo che la sua famiglia non è più riuscito a rintracciarlo. Il piccolo si trovava con la famiglia a Ventimiglia, in provincia di Imperia, ospite di un camping in località Latte quando si sono perse le sue tracce. Attualmente sono in corso le ricerche per individuarlo. Il bambino indossa una maglietta bianca e un paio di pantaloncini verdi. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Ventimiglia, bambino di 5 anni disperso: ricerche in corso

Attimi di panico a Ventimiglia, in provincia di Imperia, dove nel tardo pomeriggio è scomparso un bambino di circa cinque anni, Alain Barnard Ganao, nato a Torino da genitori di origini straniere. Il bambino, secondo le prime informazioni, si trovava all'interno d Vai su Facebook

