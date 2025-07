Inter 50 milioni da 6 uscite | da Stankovic a Palacios Il punto – CdS

L’Inter spera di incassare un tesoretto da 50 milioni di euro per sei giocatori in uscita. Da Stankovic a Palacios, il Corriere dello Sport fa il punto della situazione. Tre fronti sono già ben caldi, mentre ci sono tre nodi da scogliere. Le ultime. IN USCITA – Dopo aver speso più di 60 milioni tra Petar Sucic, Luis Henrique, Yoan-Ange Bonny e il riscatto di Nicola Zalewski, adesso per l’Inter è il momento di cedere prima di poter finanziare un altro arrivo. Sono sei i giocatori sul piede di partenza, da cui Viale Liberazione spera di incassare un buon tesoretto da circa 50 milioni di euro. I sei candidati a lasciare il club sono: Aleksandar Stankovic, Tajon Buchanan, Sebastiano Esposito, Kristjan Asllani, Mehdi Taremi e Tomas Palacios. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, 50 milioni da 6 uscite: da Stankovic a Palacios. Il punto – CdS

Cessioni Inter. Qualcosa si muove! - Valentin Carboni al Genoa (prestito secco) - S. Esposito verso il Cagliari (7 milioni con percentuale su rivendita) - Buchanan verso il Sassuolo (8 milioni con percentuale su rivendita e recompra) - Stankovic verso il Cl Vai su Facebook

