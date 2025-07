Interventi di pavimentazione previste limitazioni lungo il Raccordo autostradale

A partire da lunedì 14 luglio, il Raccordo autostradale 'Ferrara–Porto Garibaldi' subirà alcune limitazioni al transito, indispensabili per proseguire i lavori di rifacimento delle pavimentazioni. Questa fase è fondamentale per migliorare la sicurezza e la qualità della strada, garantendo un viaggio più confortevole in futuro. Restate aggiornati e pianificate i vostri spostamenti di conseguenza, poiché la collaborazione di tutti è essenziale per il successo di questa importante operazione.

A partire da lunedì 14 luglio, lungo il Raccordo autostradale 'Ferrara–Porto Garibaldi' sono state programmate delle limitazioni al transito. Il provvedimento è finalizzato a consentire la prosecuzione dei lavori per il rifacimento delle pavimentazioni tra il chilometro 49,282 e il chilometro 0. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

