Mercato Juve | accordo Ndoye Napoli per l’ingaggio A che punto è la trattativa per l’ex obiettivo bianconero in attacco

Il mercato della Juventus si infiamma con aggiornamenti caldi e interessanti: mentre il Napoli ha già trovato l’accordo con Ndoye per l’ingaggio, i bianconeri continuano a monitorare attentamente la situazione. La trattativa per l’ex obiettivo in attacco si avvicina a un punto cruciale, con entrambe le società pronte a fare mosse decisive. In un’estate di grandi movimenti, resta da capire quale sarà il prossimo capitolo di questa sfida di mercato.

Mercato Juve: è stato raggiunto l'accordo tra Ndoye e il Napoli per l'ingaggio. A che punto è l'operazione per l'ex obiettivo bianconero in attacco. Fresco della vittoria del suo quarto Scudetto, il Napoli non ha intenzione di fermarsi e lavora senza sosta per costruire una rosa ancora più competitiva. Dopo aver messo a segno due colpi di grande impatto come l'arrivo del fuoriclasse belga Kevin De Bruyne a centrocampo e del giovane difensore Rocco Marianucci, la dirigenza azzurra è ora pronta a sferrare l'attacco decisivo per il rinforzo offensivo. Come riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il club sta per entrare nella fase finale della trattativa per Dan Ndoye, ex obiettivo del mercato Juve.

