Interrogatori in videocollegamento Parla una delle ragazze coinvolte

Si sono svolti ieri in videocollegamento gli interrogatori di garanzia nell’ambito dell’operazione Grandsons che ha portato all’alba di mercoledì all’arresto di 14 persone, accusate di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti: piazza di spaccio principale di cocaina, eroina e hashish erano la costa sambenedettese e quella teramana. Personaggio che la Squadra Mobile della Questura di Ascoli e la Direzione Distrettuale Antimafia di Ancona ritengono al vertice dell’organizzazione è il calabrese Vincenzo Marino, 50enne con numerosi precedenti penali, residente a Monteprandone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Interrogatori in videocollegamento. Parla una delle ragazze coinvolte

