Trump l’Ue e i dazi come arma finale politica

Nel complesso gioco di potere tra Trump e l’UE, i dazi sono diventati un’arma politica strategica, usata per influenzare negoziati e consolidare posizioni. Tra lettere formali, minacce velate e trattative serrate, si svelano interessi nascosti e obiettivi di lungo termine. Ma a chi davvero servono questi dazi e perché? Esploriamo insieme le dinamiche di uno dei capitoli più complessi del commercio internazionale.

Lettere, tira e molla, minacce, composizioni: a chi servono i dazi e perché

Corte d’Appello Usa “I dazi di Trump per ora restano in vigore” - La Corte d'Appello degli Stati Uniti ha temporaneamente sospeso la decisione che aveva annullato i dazi imposti dall'amministrazione Trump, mantenendoli al momento in vigore.

Dazi: il presidente Trump ha firmato ieri l'ordine esecutivo che estende la scadenza dal 9 luglio al 1° agosto. Forse proprio nel tentativo di anticipare l’entrata in vigore del provvedimento, l’export della filiera verso gli USA ha segnato un +3% nel primo trimestre Vai su Facebook

Armi e dazi, Trump pigliatutto; Portavoce Trump: L'Iran ha ciò che serve per arma nucleare. Potrebbe assemblarla in 15 giorni; Il G7 convince Trump, dichiarazione comune sulla de-escalation: Israele ha diritto a difendersi - Pechino: Il G7 manipola vicende su Taiwan e mar Cinese.

Dazi, Trump: «Oggi lettera alla Ue». Orsini: «Se oltre il 10% servono compensazioni» - Il presidente americano ha anche affermato che intende imporre dazi generalizzati del 15% o del 20% sulla maggior parte dei partner commerciali ... Riporta ilsole24ore.com

I dazi di Trump sono sempre più politici - Li usa per ottenere concessioni dagli altri paesi in ambiti anche molto distanti dal commercio, coronando una sua vecchia ossessione ... Lo riporta ilpost.it