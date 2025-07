Il topo morto è in strada da 10 giorni ma nessuno lo raccoglie | la protesta dei commercianti

Da dieci giorni, una carcassa di topo giace in strada senza essere rimossa, suscitando la protesta dei commercianti di via Rota. Il titolare del salone "Acconciature Francesco" denuncia la situazione, simbolo di trascuratezza e disagio per l’intera comunità commerciale. È ora che le autorità intervengano prontamente per ripristinare decoro e sicurezza, affinché questa incresciosa vicenda trovi una rapida soluzione e riacquisti il suo normale equilibrio.

Da 10 giorni la carcassa di un topo morto è in strada e nessuno la raccoglie. La segnalazione arriva dal titolare del salone "Acconciature Francesco", conosciutissimo parrucchiere di via Rota che, anche a nome di tutti gli altri commercianti della zona, ha espresso alla redazione di MonzaToday. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

