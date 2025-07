Sinner affossa Alcaraz | lo spagnolo è spalle al muro

titolo, con una vittoria che scuote le fondamenta del mondo tennistico. La rivalità tra Sinner e Alcaraz si intensifica, promettendo emozioni e colpi di scena fino all’ultimo punto. La scena è pronta: chi dominerà il torneo e scriverà il proprio nome nella storia?

Jannik Sinner numero uno al mondo del tennis ha già messo Alcaraz con le spalle al muro, Wimbledon è già una sentenza. Jannik Sinner non si ferma più. Con una freddezza che impressiona, ha superato anche l’ostacolo Shelton a Wimbledon, confermandosi non solo come uno dei tennisti più in forma del momento, ma come il nuovo punto di riferimento del circuito. L’altoatesino ha già messo Carlos Alcaraz, suo grande rivale e unico vero contendente per la vetta del ranking, con le spalle al muro. Per quanto riguarda il ranking ATP, infatti, per Sinner Wimbledon può veramente mettere distanze siderali. Ecco perché e cosa significa. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com