Medicina veterinaria e nuove frontiere della professione | l' evento alla Asl Frosinone

Questa mattina, nella Sala Teatro del Centro ASL di Frosinone, si è svolto un evento dedicato alle nuove frontiere della medicina veterinaria. Un'occasione unica per approfondire come la professione si sia evoluta, affrontando le sfide e le opportunità generate da cambiamenti climatici, innovazioni tecnologiche e intelligenza artificiale. Un dialogo fondamentale per plasmare il futuro di questa disciplina in continua trasformazione, che continuerà a sorprendere e a richiedere nuove competenze.

