Il Sud riparte dalla Zes Meloni | Può diventare locomitiva

Il Sud si prepara a una rinascita concreta grazie alla ZES, un'area strategica che Meloni vede come una vera e propria locomotiva di sviluppo. Con l'appoggio di Confindustria, che spinge per il nucleare e la ripresa degli investimenti, il territorio può finalmente svoltare verso una crescita sostenibile e duratura. È il momento di credere nel potenziale del Mezzogiorno e di trasformare questa visione in azione concreta.

L'agenda di Confindustria: "Sì al nucleare, riportare investimenti al centro" L'Identità.

