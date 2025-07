Addio alla luce della Pediatria di Cassino | muore a 51 anni Simona Graniero

La Pediatria di Cassino piange la perdita di Simona Graniero, una professionista stimata e amata, scomparsa all'improvviso a soli 51 anni. La comunità di Sant'Elia Fiumerapido si stringe in un dolore condiviso, ricordando il suo sorriso e la dedizione. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerla. Lascio a voi il compito di onorare la memoria di questa donna straordinaria.

La Pediatria di Cassino è in lutto per la morte di Simona Graniero. La donna di 51 anni di Sant'Elia Fiumerapido è morta a causa di un grave malore. Una notizia che ha gettato nello sconforto un'intera comunità , visto che l'infermiera era molto conosciuta e apprezzata, sia nell'ambiente. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: pediatria - cassino - anni - simona

Addio alla luce della Pediatria di Cassino: muore a 51 anni Simona Graniero; Addio a un angelo della Perdiatria: muore Simona Graniero; Cassino (FR) – Lutto e commozione per la scomparsa dell’infermiera Simona Graniero.

Addio all’infermiera Simona Graniero, una vita dedicata alla cura dei bambini: Cassino in lutto - La comunità è sotto shock per la scomparsa improvvisa di Simona Graniero, infermiera di pediatria, venuta a mancare nelle ultime ore in seguito a un grave malore. Lo riporta informazione.it

Muore a 51 anni pediatra del Sant’Andrea - la Nazione - Muore a 51 anni pediatra del Sant’Andrea Pediatra di grande professionalità e umanità, Simona Maddaluno viene ricordata con commozione dal personale sanitario e dalla comunità. Da lanazione.it