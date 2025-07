Il Texas poteva inviare un allarme sull’alluvione ma non lo ha fatto

Il Texas possedeva la tecnologia per allertare preventivamente i cittadini in caso di alluvione devastante, ma ha scelto di non utilizzarla. Un’indagine del Washington Post rivela che le autorità locali potevano trasformare ogni cellulare nella valle del fiume Guadalupe in un sistema di allerta, salvando così vite umane. La domanda sorge spontanea: perché questa potente arma di prevenzione è stata ignorata? La risposta ci costringe a riflettere sulla gestione delle emergenze e sulla priorità data alla sicurezza pubblica.

Il Texas disponeva della tecnologia necessaria per inviare un allarme ai cittadini per l’alluvione che ha ucciso 100 persone. Ma non l’ha utilizzata. Secondo un’indagine del Washington Post la contea aveva la possibilità di trasformare ogni cellulare che si trovava nella valle del fiume Guadalupe in un allarme. Ma le autorità locali non lo hanno fatto. Né prima della pioggia. Né alle prime ore del mattino del 4 luglio, quando i livelli del fiume sono arrivati al record. Allagando campeggi e abitazioni. Gli avvisi via sms. I funzionari della contea di Kerr quella mattina hanno inviato avvisi tramite sms ai residenti che si erano registrati per riceverli, secondo gli screenshot dei messaggi. 🔗 Leggi su Open.online

