Start Corsini al volante Utile di 95mila euro

Romagna si prepara a una nuova era con l’insediamento di Andrea Corsini, ex assessore regionale, alla guida di Start Romagna. Dopo un bilancio positivo di 95 mila euro di utile, l’assemblea dei soci ha sancito un importante passo avanti per l’azienda dei trasporti pubblici locali, che continua a crescere e innovarsi. Un momento di rinnovamento e prospettive promettenti per il futuro della mobilità nella regione.

Start Romagna chiude l’era della presidenza del cesenate Roberto Sacchetti, vede l’insediamento dell’ex assessore regionale, il cervese Andrea Corsini, e chiude un bilancio con 95mila euro di utili. E’ l’esito dell’assemblea dei soci dell’azienda dei trasporti pubblici locali (i proprietari sono in sostanza gli enti locali romagnoli) che si è svolta ieri mattina San Mauro Pascoli. Tra i punti salienti del bilancio, un documento integrato che comprende aspetti economici, ambientali e sociali, l’azienda stessa in una nota evidenzia un valore della produzione di 94,9 milioni di euro (94,7 nel 2023) e ricavi tariffari in crescita, passati da 20,6 milioni nel 2023 a 21,6 milioni nel 2024. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Start, Corsini al volante. Utile di 95mila euro

In questa notizia si parla di: euro - start - corsini - 95mila

Il Comune finanzia 6 start up giovanili con un contributo di oltre 70mila euro - Un passo importante per il futuro! Il Comune della Spezia sostiene l'imprenditorialità giovanile finanziando sei start-up con oltre 70.

Il bilancio d’esercizio relativo al 2024, in utile di oltre 95mila euro. Nuova governance, presidente l’ex assessore regionale Andrea Corsini, faranno parte del Consiglio di amministrazione Patrizia Artusi che sarà anche vicepresidente, Raffaella Sensoli, Enrico Vai su Facebook

Start, Corsini al volante. Utile di 95mila euro; Start Romagna chiude il bilancio del 2024 con un utile di 95mila euro. Andrea Corsini è il nuovo presidente; Approvato Bilancio di Start Romagna: esercizio positivo per 95 mila euro. Andrea Corsini è il nuovo Presidente.

Start, Corsini al volante. Utile di 95mila euro - Il presidente uscente Sacchetti: "Anni difficili, ma la società resta solida". Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Approvato Bilancio di Start Romagna: esercizio positivo per 95 mila euro. Andrea Corsini è il nuovo Presidente - L’Assemblea dei Soci di Start Romagna SpA ha approvato all’unanimità il bilancio d’esercizio relativo al 2024, in utile di oltre 95mila euro ... Come scrive ravennanotizie.it