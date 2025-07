' Mondo Sposa Italia' sui Trepponti va in scena la sfilata dedicata ai matrimoni

Sulle suggestive cornici dei Trepponti di Comacchio, il sogno di ogni futura sposa prende vita in una serata all'insegna dell’eleganza e dello stile. Sabato 12 luglio alle 21, l’incantevole scenario si trasforma in un vero e proprio atelier a cielo aperto, con la finale del Nord Italia di 'Mondo Sposa Italia'. Un evento imperdibile dove moda, arte e tradizione si incontrano per celebrare l’amore. Non mancate!

I Trepponti di Comacchio diventano un atelier di abiti da sposa che sabato 12 luglio alle 21 sfileranno lungo le scale del monumento simbolo della città. Torna infatti 'Mondo Sposa Italia' e a Comacchio si terrà la finale del Nord Italia che designerà la vincitrice per quest'area geografica. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Mondo Sposa Italia 2025 Vi aspetta il 12 Luglio ore 21:00 Presso "Piazzetta Trepponti" @comunedicomacchio Tanti Ospiti cantanti, giornalisti, stilisti alta moda e loro le protagoniste a contendersi il Pass per la finale nazionale che si svolge il 6-7 Settembre in Vai su Facebook

