Da Lucio Corsi a Wimbledon quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Se pensi di conoscere tutto sui grandi eventi della settimana, metti alla prova le tue competenze con il nostro quiz! Dall’imprevedibile andamento del clima alle calamità naturali, scopri quanto sei preparato sulle notizie più calde e sorprendenti. Preparati a sfidare la tua conoscenza e rimanere aggiornato su ciò che sta scuotendo il mondo, perché in questa serie di fatti eccezionali, nulla è come sembra. Sei pronto a cominciare?

Eventi atmosferici estremi e catastrofi naturali protagoniste dei più recenti fatti di cronaca. In America si è registrata una violenta alluvione che ha causato oltre 100 morti. Le forti piogge che si sono abbattute nei giorni scorsi sul Paese hanno provocato pericolose inondazioni, causando vittime e seri danni. Un terremoto di magnitudo 5.7 ha colpito un Paese dell'America Centrale. In tutto sono state registrate tre forti scosse. Due le vittime. Tragico evento in un aeroporto italiano. L'8 luglio, Andrea Russo, 35enne di Calcinate, è morto risucchiato dal motore di un Airbus A319 della compagnia Volotea che stava rullando sulla pista.