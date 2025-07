Armi a Kiev beffa Trump | Io vendo paga la Nato

In un clima di tensione crescente, Trump annuncia l'invio di armi a Kiev tramite la NATO, con i costi interamente a carico degli alleati. La promessa di un grande annuncio per lunedì e le possibili sanzioni su gas e petrolio russi intensificano il quadro geopolitico. Riusciranno queste mosse a ridisegnare gli equilibri internazionali? Restate con noi per scoprire gli sviluppi di questa intricata partita di potere.

Trump invia armi a Kiev tramite la Nato: i costi saranno a carico degli alleati al 100%. E promette un «annuncio» per lunedì. Sul tavolo sanzioni su gas e petrolio russi.

Putin sente Trump: "Non rinunceremo ai nostri obiettivi". Il presidente Usa: "Continueremo a dare armi a Kiev" - In un mondo in costante tensione, i leader mondiali si confrontano senza sosta: Putin e Trump discutono di obiettivi strategici, mentre l’Europa monitora da vicino le sanzioni contro la Russia.

