Bologna è ‘la Verde’ Primi alberi in centro ma pioggia di critiche | Ripenseremo la città

Il verde in città sta rivoluzionando il modo di vivere e pensare gli spazi urbani. Da Bologna a Madrid, da Dublino a New York, progetti innovativi trasformano tangenziali e ferrovie abbandonate in oasi verdi e foreste urbane. Queste iniziative non solo migliorano l’estetica urbana, ma promuovono sostenibilità e benessere. È il momento di ripensare la città: un futuro più verde ci aspetta, e le opportunità sono infinite.

Madrid vuole trasformare 75 chilometri di tangenziale nel ‘Bosque metropolitano’. A Dublino nasce la ‘Darndale Doughnut’, foresta urbana di oltre 4.500 metri quadrati. A New York la ‘West Side Line’, ferrovia sopraelevata abbandonata dal 1980, è diventata la nuova ‘High Line’: un parco lineare che accarezza il fianco occidentale di Manhattan. Nel cuore della Romania, a Brasov, prende forma un bosco intelligente con sensori in grado di monitorare i parametri dell’ecosistema. Il cambiamento climatico si fa quotidianità concreta, insomma, e le città di tutto il mondo provano a rispondere attraverso la rigenerazione verde: da ieri anche Bologna ha la sua oasi per combattere le isole di calore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bologna è ‘la Verde’. Primi alberi in centro, ma pioggia di critiche: "Ripenseremo la città"

Bologna, si è mossa la città - Bologna, una città con un cuore pulsante, finalmente si è risvegliata. Da decenni attesa, l'impresa che segna un nuovo inizio si riflette nelle parole delle canzoni che celebrano la sua bellezza e complessità.

