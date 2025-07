Si intrufolano nella sede della Croce Rossa di Frosinone e rubano alimenti e vestiti

Nella quieta notte di Frosinone, un gesto ignobile ha scosso la sede della Croce Rossa in via Po: ladri si sono intrufolati, rubando alimenti e vestiti destinati a chi ne ha più bisogno. La scoperta questa mattina ha portato i carabinieri ad accertare che la porta era stata forzata e alcuni distributori danneggiati. Un episodio che ci ricorda quanto sia fondamentale vigilare e tutelare chi lavora per il bene comune.

