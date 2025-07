Adidas ha appena trasformato la Stan Smith in un' espadrillas pronta per l' estate

adidas ha rivoluzionato l’iconica Stan Smith, trasformandola in una fresca espadrillas estiva. Un mix perfetto tra stile classico e comfort estivo, questa novità ridefinisce il modo di vivere le calzature di sempre. Ma come si rinnova un’icona senza perdere il suo DNA? La risposta sta in questa sorprendente reinterpretazione che promette di conquistare le fashion addict di questa stagione.

Come si rinnova un'icona? Dal suo lancio nel 1965, l'adidas Stan Smith – con le sue linee pulitissime e il design essenziale – ha praticamente definito lo standard delle scarpe da tennis contemporanee. È la sneaker minimalista per eccellenza. Stravolgerla troppo significa rischiare l'eresia; fare troppo poco, invece, fa sembrare inutile qualsiasi collaborazione. Naturalmente, Edison Chen, leggenda di lunga data nel mondo delle sneaker, conosce perfettamente questo equilibrio, e la sua etichetta streetwear di Hong Kong, Clot, lo dimostra con la nuova interpretazione estiva della Stan Smith.

