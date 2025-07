Gallinaro in arte

gallinaro in arte. Sta per tornare uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: una giornata all’insegna dell’arte e del gioco! Un pomeriggio speciale in cui i più piccoli potranno dare libero sfogo alla fantasia tra colori, giochi e creatività, nel cuore del nostro paese. Ma non solo arte per bambini: anche momenti di scoperta e divertimento per tutta la famiglia, in un contesto unico e coinvolgente.

Gallinaro in arte - Un’occasione unica per immergersi in un mondo di emozioni e scoperte, condividendo momenti di allegria e ispirazione con tutta la famiglia.

Gallinaro in arte; GALLINARO NEL CUORE – CRISTIANO BELLA SINDACO.

