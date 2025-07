TFA sostegno X ciclo | basso numero di iscrizioni niente preselettiva Ecco dove si accede direttamente alla prova scritta AGGIORNATO

Se sei interessato al TFA sostegno per il prossimo ciclo, scopri le ultime novità: con il calo delle iscrizioni e l'eliminazione della preselettiva, ora puoi accedere direttamente alla prova scritta. Questa svolta rappresenta un’opportunità unica per chi desidera specializzarsi nel sostegno. Ma quali saranno le prossime mosse? Ecco dove si aprono nuove possibilità e come prepararti al meglio per questa fase decisiva.

TFA specializzazione sostegno X ciclo: scaduto il primo bando, poche le iscrizioni. Si salta la preselettiva e gli iscritti svolgono le selezioni a partire dalla prova scritta, alla quale partecipano anche coloro che per normativa erano esonerati dalla preselettiva. Vediamo quale sarà l'andamento nei prossimi giorni, man mano che chiuderanno i bandi. L'articolo TFA sostegno X ciclo: basso numero di iscrizioni, niente preselettiva. Ecco dove si accede direttamente alla prova scritta AGGIORNATO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: preselettiva - sostegno - ciclo - iscrizioni

TFA Sostegno X ciclo: corso di preparazione per prova preselettiva, scritto e orale + simulatore preselettiva, esempi prova scritta + libro “Studio rapido” - Preparati a diventare il supporto che ogni studente merita! Il corso di preparazione per il TFA sostegno offre oltre 90 ore di video lezioni, un'ampia raccolta di materiali didattici e 5000 quesiti nel simulatore.

TFA sostegno X ciclo: basso numero di iscrizioni, ecco dove non si svolge la preselettiva [IN AGGIORNAMENTO] Vai su X

TFA Sostegno Corso di specializzazione per il sostegno - X CICLO a cura di origine concorsi pnrr 3 dati in tempo reale CASSINO tracce prova scritta Cassino origine concorsi scuola Monitoraggio iscrizioni al corso ordinario [aggiornato al 10.07.2025 ore 7:30 f Vai su Facebook

TFA sostegno X ciclo: basso numero di iscrizioni, niente preselettiva. Ecco dove si accede direttamente alla prova scritta [AGGIORNATO]; TFA sostegno X ciclo, ecco i BANDI in scadenza l’11 luglio; TFA SOSTEGNO X CICLO 2025: A BREVE I BANDI- RIAPERTA ISCRIZIONE AL NOSTRO CORSO DI PREPARAZIONE ALLE PROVE PRESELETTIVE- CORSO ONLINE MODALITA' ASINCRONA.

TFA sostegno X ciclo: basso numero di iscrizioni, niente preselettiva. Ecco dove si accede direttamente alla prova scritta [AGGIORNATO] - TFA specializzazione sostegno X ciclo: scaduto il primo bando, poche le iscrizioni. Come scrive orizzontescuola.it

TFA sostegno X ciclo, ecco i BANDI in scadenza il 10 luglio - 436 del 26 giugno 2025: le Università hanno pubblicato i bandi e risultano aperte le domande di partecipazione. Segnala orizzontescuola.it