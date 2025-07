Perché le nevicate estive dei giorni scorsi confermano che gli eventi climatici estremi saranno sempre più frequenti

Le recenti nevicate estive sul Passo dello Stelvio e a Livigno sono segnali chiari di un cambiamento climatico in atto. Questi eventi estremi, ormai sempre più frequenti, ci invitano a riflettere sulle sfide future e sull'urgenza di adottare strategie sostenibili. È fondamentale comprendere come il nostro comportamento possa influenzare il clima e agire ora per proteggere il nostro pianeta. Continua a leggere.

Nei giorni scorsi ha nevicato sul Passo dello Stelvio a Livigno. Questi eventi atmosferici del tutto occasionali confermano che ci troviamo a fare i conti con segnali climatici con estremizzazioni che saranno sempre più frequenti e intense. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Perché le nevicate estive dei giorni scorsi confermano che gli eventi climatici estremi saranno sempre più frequenti - Meno evidenti ai più sono gli effetti del global warming sugli ambienti poco urbanizzati come, ad esempio, quelli dell'alta montagna alpina, che risente in maniera particolare del riscaldamento ... Segnala fanpage.it

