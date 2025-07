Mosca nella notte abbattuti 33 droni ucraini sulla Russia

Nella notte, le forze di difesa russe hanno neutralizzato con successo 33 droni ucraini, una dimostrazione di prontezza e resilienza in un contesto di crescente tensione. La guerra invisibile si combatte anche nel silenzio dei cieli, dove ogni intervento è cruciale per la sicurezza nazionale. Questa escalation sottolinea come il conflitto continui a evolversi, lasciando intravedere nuove sfide da affrontare.

Le forze di difesa aerea russe hanno distrutto o intercettato 33 droni ucraini durante la notte sopra le regioni russe, ha dichiarato il ministero della Difesa di Mosca, citato dalla Tass. "Nella scorsa notte, le forze di difesa aerea in servizio hanno distrutto o intercettato 33 droni ucraini ad ala fissa: 16 sulla regione di Bryansk, cinque sulle acque del Mar Nero, quattro sulla Crimea, tre sulla regione di Rostov, due sulla regione di Kursk e uno ciascuno sulla regione di Voronezh, sulla regione di Krasnodar e sul Mar d'Azov", ha riferito il Ministero. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mosca, nella notte abbattuti 33 droni ucraini sulla Russia

In questa notizia si parla di: notte - droni - ucraini - mosca

Kiev, la Russia ha lanciato 108 droni durante la notte - Nella nottata del 11 maggio, l'Ucraina denuncia un attacco massiccio da parte della Russia, che ha lanciato 108 droni nonostante un ultimatum per il cessate il fuoco.

#Massiccio attacco russo su Kiev nella notte, 2 morti e 13 feriti Forti esplosioni nella capitale, in azione la difesa aerea. Mosca: 'Abbattuti 14 droni ucraini'. Leggi la notizia --> https://ift.tt/UmDdL9e Vai su X

Non si fermano gli attacchi di Mosca dopo il più massiccio lancio di droni e missili di martedì. A Kiev molti feriti nella notte a causa dei bombardamenti russi ? https://l.euronews.com/SLW #EuropeNews Vai su Facebook

Mosca, nella notte abbattuti 33 droni ucraini sulla Russia; Mosca, nella notte abbattuti 33 droni ucraini sulla Russia; Ucraina, la Russia lancia il più massiccio attacco aereo dall'inizio della guerra.

Mosca, nella notte abbattuti 33 droni ucraini sulla Russia - Le forze di difesa aerea russe hanno distrutto o intercettato 33 droni ucraini durante la notte sopra le regioni russe, ha dichiarato il ministero della Difesa di Mosca, citato dalla Tass. ansa.it scrive

Ultima ora. Guerra in Ucraina, record di droni russi lanciati nella notte: sono 728, quasi tutti intercettati - Mosca ha lanciato quello che sembra essere uno dei suoi più grandi attacchi con missili e droni contro diverse città ucraine durante la notte #EuropeNews ... Secondo msn.com