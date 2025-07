Le Grotte di Collepardo verso la riapertura

Le Grotte di Collepardo, tesoro nascosto immerso nella natura, sono pronte a riaccogliere visitatori grazie a un ambizioso progetto di messa in sicurezza del valore di oltre due milioni di euro. Dopo un periodo di chiusura, il sito si prepara a riconquistare il suo ruolo di attrazione naturalistica e culturale. Le grotte di Collepardo sono un patrimonio da preservare e condividere: il futuro promette di essere ancora piĂą affascinante e sicuro per tutti gli esploratori della natura.

presentato il progetto di messa in sicurezza dal valore di oltre due milioni di euro. Il sito naturalistico, ricordiamo, da qualche tempo non è accessibile ai visitatori per motivi di sicurezza. "Le grotte di Collepardo sono un patrimonio.

