Nel cuore delle cronache recenti emerge Vincenzo Marino, conosciuto come "lo zio", un personaggio chiave nelle indagini della Dda di Ancona e della Squadra Mobile di Ascoli. Al centro di un vasto giro di droga nel litorale sambenedettese, Marino si distingue anche per le sue testimonianze inquietanti su Pamela e per il suo coinvolgimento in aggressioni contro infermieri e forze dell'ordine. Ma chi è davvero "lo zio" e quale oscuro ruolo svolge in questa intricata vicenda?

Vincenzo Marino, detto lo zio, è il principale personaggio di quello che per la Dda di Ancona e la Squadra Mobile di Ascoli è un vasto giro di droga che coinvolge in particolare il litorale sambenedettese. La presenza nel piceno del 50enne di origini calabresi non è passata inosservata, visti i tanti casi di cronaca in cui è stato coinvolto. "Voi non sapete chi sono io, sono un pluriomicida e non ho niente da perdere; come ho ammazzato altri, ammazzo anche voi. Quando entro io dovete scattare!". Fu una serata movimentata quella del 17 febbraio del 2018 al pronto soccorso del Madonna del Soccorso dove Marino diede in escandescenze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Chi è lo ’zio’ a capo della banda. Aggressioni a infermieri e polizia. E quella testimonianza su Pamela

Chi è lo 'zio' a capo della banda. Aggressioni a infermieri e polizia. E quella testimonianza su Pamela - Marino è finito nei guai anche il 10 luglio 2018 per aver accusato una agente di polizia penitenziaria di abuso d'ufficio e violenza privata, oltre che di calunnia due infermiere dell'ospedale di San ...

