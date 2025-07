Il limoncello che sa di limoncello ma è senza alcol? Lo fanno in Trentino

Il limoncello che sa di limoncello ma senza alcol, creato in Trentino, rappresenta una rivoluzione nel mondo dei digestivi. Perfetto per chi desidera gustare un sapore autentico senza compromessi, anche durante la guida. A Pergolese, nella Valle dei Laghi, hanno pensato di unire tradizione e innovazione, offrendo un’esperienza gustativa unica e sicura. E, a farlo, è...

Un buon limoncello è un fine pasto tipicamente italiano, non si discute. Però, si sa, quando si è in macchina, specialmente per chi guida, evitare l’alcol è una conditio sine qua non. A Pergolese, nella Valle dei Laghi, hanno pensato di unire le due cose e di ovviare al problema. E, a farlo, è. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: limoncello - alcol - fanno - trentino

(Agen Food) - Roma, 26 giu. - Il sapore autentico del limone italiano in una nuova, inedita veste: Pisoni 1852, storica distilleria di Pergolese (Trento), presenta Zeroncello®, il limoncello no alcol pensato per chi vuole concedersi un momento di piacere fresco e Vai su Facebook

Zeroncello, il limoncello no alcol di Pisoni 1852; Zeroncello®, il limoncello no alcol di Pisoni 1852: il sapore autentico del limone italiano in una nuova inedita veste; Pisoni presenta Zeroncello®, il limoncello no alcol.

Limoncello: la ricetta del celebre liquore fatto in casa - MSN - Il limoncello è il celebre liquore dolce e dalle note agrumate a base di scorza di limone, sciroppo di zucchero e alcol puro a 95°. Lo riporta msn.com

Limoncello scientifico: ricetta veloce con macerazione in un giorno - Chiunque abbia provato a fare il limoncello saprà che il "succo della ricetta" consiste nell'estrarre gli oli essenziali dal limone tramite alcool a 95°/96°, per poi aggiungere acqua e zucchero. it.blastingnews.com scrive