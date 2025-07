Giancarlo Di Vella | il prof condannato per violenza sessuale torna a insegnare a Bari

Giancarlo Di Vella, ex direttore di una prestigiosa scuola di medicina legale a Torino, torna a insegnare a Bari dopo aver patteggiato una condanna per violenza sessuale e molestie su 12 ex allieve. La vicenda, emersa nel febbraio 2024, ha scosso l'opinione pubblica e sollevato importanti questioni sul sistema educativo e sulla tutela delle vittime. La sua riapparizione in aula riaccende il dibattito sulla giustizia e sulla responsabilità professionale. Quale sarà il suo impatto sulla comunità ?

Giancarlo Di Vella è l’ex direttore della scuola di specialità di medicina legale di Torino. Ha patteggiato una condanna a un anno e undici mesi per violenza sessuale e molestie nei confronti di 12 ex allieve. L’inchiesta risale al febbraio 2024, e alcune delle vittime hanno raccontato dettagli e particolari delle molestie. Lui, prima di patteggiare, si era difeso sostenendo di essere affettuoso e che al Sud facessero tutti così. E proprio al Sud Di Vella tornerà a insegnare. Ha infatti vinto il posto da professore associato di medicina legale bandito dall’Università Lum di Bari. È arrivato al primo posto, ma era anche l’unico partecipante al bando. 🔗 Leggi su Open.online

