Federica Anghinolfi uno dei mostri di Bibbiano | Io invisibile per proteggermi

Federica Anghinolfi, ex responsabile dei Servizi sociali della Val d’Enza, è stata al centro dell’inchiesta Bibbiano, descritta come il cuore di un sistema che avrebbe sottratto i bambini. Nonostante le numerose accuse, ha ottenuto una condanna a due anni per falso in bilancio, mentre è stata assolta da 60 imputazioni, tra cui lesioni e frode. La sua vicenda solleva domande cruciali sulla giustizia e la trasparenza nel nostro sistema sociale.

Federica Anghinolfi era la responsabili dei Servizi sociali della Val d’Enza. L’inchiesta Angeli e Demoni la indicava come il perno del «sistema Bibbiano che rubava i bambini». Dal processo è uscita con una condanna a due anni per falso in bilancio a causa di una fattura da alcune centinaia di euro. E con l’assoluzione per ben 60 capi di imputazione. Tra cui falso ideologico, lesioni personali volontarie ai minori e frode processuale. A Franco Giubilei, che la intervista per La Stampa, racconta che alla lettura della sentenza era felicissima. Ma non è andata in Aula al pomeriggio «perché la mia immagine è stata troppo violata e non avevo intenzione di metterla a disposizione delle telecamere ancora una volta». 🔗 Leggi su Open.online

Bibbiano, cadono quasi tutte le accuse: tre condanne e 11 assoluzioni. Due anni a Federica Anghinolfi, la procura ne aveva chiesti 15 - Nelle recenti decisioni giudiziarie su Bibbiano, si registrano risultati sorprendenti: tre condanne e undici assoluzioni, con Federica Anghinolfi condannata a due anni.

La Procura di Reggio Emilia aveva chiesto condanne fino a 15 anni per oltre 100 capi di imputazioni ma le uniche pene decise dal tribunale collegiale riguardano tre distinti episodi di falso in atto pubblico (due contestati a Federica Anghinolfi, uno a Francesco

