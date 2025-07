Garlasco il terzo uomo | scoperto un Dna maschile nella bocca di Chiara Poggi L’ipotesi atroce

Garlasco torna sotto i riflettori con una scoperta scioccante: un DNA maschile ritrovato nella bocca di Chiara Poggi, risalente a diciott’anni fa. Questa traccia genetica, emersa solo ora da un tampone mai analizzato, mette in discussione le ipotesi finora considerate e apre uno scenario inquietante. Nel frattempo, spunta anche il sangue di Marco Poggi, nascosto tra i reperti dell’autopsia, gettando nuove ombre su un caso irrisolto che continua a sconvolgere l’Italia.

Una traccia genetica rimasta sepolta per diciott'anni. Non appartiene né ad Alberto Stasi né ad Andrea Sempio. È un profilo Y maschile, emerso solo ora da un tampone orofaringeo mai analizzato. Intanto spunta anche il sangue di Marco Poggi sul tappetino del bagno. Era lì dal 2007. Conservato tra i reperti dell'autopsia, raccolto con meticolosità dal medico legale Marco Ballardini, ma mai analizzato. Un tampone orofaringeo, uno dei cinque effettuati durante l'esame autoptico sul corpo di Chiara Poggi, uccisa nella sua abitazione di Garlasco il 13 agosto di diciotto anni fa. A riaccenderne la luce è stata la nuova inchiesta aperta dalla Procura di Pavia, che ha recuperato l'intero materiale nell'ambito del maxi-incidente probatorio oggi in corso.