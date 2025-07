Un sabato nuvoloso | previsti in serata i temporali

Preparatevi a un sabato all’insegna della variabilità: nuvole minacciose e temporali serali sono in agguato, mentre un’area depressionaria sull’Europa centro-orientale porta aria fresca e umida sulla nostra regione. L’instabilità si farà sentire, soprattutto sui rilievi. Ma niente paura: da lunedì il sole tornerà protagonista, con clima più stabile e in rapido riscaldamento. Restate aggiornati per ogni dettaglio sul meteo del weekend.

Un minimo depressionario piuttosto ampio, localizzato sull’Europa centro-orientale, invia infiltrazioni d’aria più fresca ed umida sulla nostra regione. Ne consegue un incremento dell’instabilità, specie sui rilievi. Da lunedì probabile affermazione di un campo anticiclonico strutturato, con tempo stabile e via via più caldo. È quanto prevede Tommaso Grieco del Centro Meteorologico Lombardo. Sabato 12 luglio 2025 Tempo Previsto: Nella notte primi, locali rovesci in discesa dai quadranti nord-occidentali. In giornata avremo nuvolosità irregolare, più marcata sui rilievi, ove saranno possibili rovesci e temporali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Un sabato nuvoloso: previsti in serata i temporali

#meteo #umbria (6-7-25) Sereno o poco nuvoloso Dal pomeriggio aumento della nuvolosità con possibilità di locali temporali di calore Possibilità di precipitazioni sparse e temporali nella tarda serata e notte ? Temperature: 20°?34° Vai su X

PREVISIONI METEO DI GIOVEDÌ 3 LUGLIO PER LA PROVINCIA DI FERRARA Da variabile a nuvoloso dal pomeriggio. Addensamenti più consistenti sulla pianura interna con rovesci o temporali. Schiarite in serata. Temperature minime attorno a 23°C, massi Vai su Facebook

