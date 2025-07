Maturità da 100 per Edoardo all' Itaer | Voglio inseguire i miei sogni e realizzarmi nel settore dell' ingegneria aerospaziale

Edoardo Mingarini Tonni ha conquistato un brillante 100 all’esame di maturità, coronando con successo il suo percorso all’Istituto Tecnico Aeronautico Baracca di Forlì, specializzandosi in Costruzioni Aeronautiche. Determinato e appassionato, sogna di inseguire le stelle e fare della sua passione per l’ingegneria aerospaziale la sua strada. Con questa base solida, Edoardo si appresta a decollare verso un futuro ricco di successi e innovazioni nel settore aeronautico.

Si è concluso con un bel 100 il ciclo di studi all'istituto tecnico aeronautico Baracca di Forlì di Edoardo Mingarini Tonni, diplomatosi dopo aver seguito l'indirizzo Costruzioni aeronautiche. Si definisce "una persona estremamente determinata, che si dedica sempre al massimo per raggiungere i. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: edoardo - maturità - itaer - voglio

Maturità da 100 per Edoardo all'Itaer: Voglio inseguire i miei sogni e realizzarmi nel settore dell'ingegneria aerospaziale; Itaer Baracca, 425 promossi. Ecco i migliori; Maturità 2025, tutti i voti dell'Aeronautico Baracca: 10 centisti, per cinque anche la lode.